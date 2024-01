Reconhecida pelo vídeo

Uma mulher considerada foragida da Justiça foi presa, ontem, enquanto caminhava no calçadão de Copacabana, Zona Sul, após ser identificada por câmeras com sistema de reconhecimento facial. De acordo com a Polícia Militar, é a quarta pessoa presa com o auxílio do equipamento de monitoramento instalado na orla desde o fim do ano passado. O mandado de prisão contra a mulher foi expedido em 2012 pelo crime de roubo. Após a prisão, ela foi conduzida para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado e ela permaneceu à disposição da Justiça.