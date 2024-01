Gostaria de compartilhar a situação dos ralos da Rua Senador Nabuco, no bairro de Vila Isabel, na Zona Norte da cidade. O acúmulo de nojeiras está cada vez pior. Quando as chuvas fortes começarem, me pergunto como a água vai conseguir escoar. Com certeza seremos todos muito prejudicados. Aproveito para fazer um apelo pela limpeza e cuidado com o bairro. Talvez ainda possamos resolver as coisas antes de um problema maior acontecer.