SÃO JOÃO NEPOMUCENO NEUMANN

Foi um sacerdote católico e bispo, nascido na Boêmia (atual República Tcheca), em 28 de março de 1811. Sua vida é notável por sua contribuição para a formação catequética. Ele introduziu o método de ensino catequético baseado em perguntas e respostas, buscando tornar a doutrina católica mais acessível e compreensível para as crianças. Seu compromisso com a educação religiosa e seu trabalho com os necessitados demonstram sua devoção ao serviço cristão.