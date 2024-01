Instituições se pronunciam

A empresa Rodoviária do Rio S/A, que administra a Rodoviária Novo Rio, destacou que casos como este são problemas de segurança pública e que encaminha regularmente ofícios às forças de segurança do estado pedindo um reforço no policiamento na região.

"A concessionária encaminha ofícios regulares às autoridades competentes solicitando reforço no policiamento dos arredores do terminal, principalmente em períodos como este com maior movimentação de turistas em viagens de final de ano e férias", disse, em nota.

A Polícia Civil informou que caso está com a investigação em andamento para identificar os envolvidos no roubo. Já a PM destacou que não foi acionada para a ocorrência e que os batalhões fazem policiamento na região.