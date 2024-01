Começou no Boi da Freguesia

Quinho começou no Carnaval no Bloco Boi da Freguesia e, em 1988, foi chamado para participar do carro de som de Aroldo Melodia, na União da Ilha do Governador, onde ficou até 1990. Seu canto forte e empolgante chamaram a atenção de outras escolas e, em 1991, Quinho foi para o Salgueiro e ganhou destaque nacional em 1993, com o samba "Peguei um ita no Norte". No entanto, um ano depois, ele voltou para a União da Ilha.

Em 2014, ele tentou mudar de função e se candidatou ao posto de presidente do Salgueiro. No entanto, após muitas brigas, sua candidatura foi impugnada, o que o levou a um novo afastamento.