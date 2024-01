Quinho viveu uma relação de idas e vindas com o Salgueiro. Depois do título de 93 passou por outras escolas do Rio, São Paulo e chegou a se aventurar no Carnaval de Porto Alegre, em 2005, pela Vila do IAPI.

Mas em 2009, ele estava mais uma vez no microfone da Vermelho e branco da Tijuca e ajudou a levar a escola à vitória, após 16 anos, com "Tambor", que foi o nono e último título da agremiação. Depois, passou mais um tempo afastado e retornou em 2019, passando a dividir o som com Emerson Dias.