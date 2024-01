Fazenda Botafogo e seus bairros vizinhos pedem socorro! Depois que a empresa Águas do Rio assumiu, passamos a conviver com a falta d'água recorrente. Eles fornecem apenas promessas de abastecimento e muita falta de respeito. A Rua Omar Fontoura está com um cano precisando de reparos há quase um mês. Os 'lava-rápidos' clandestinos também só pioram a situação toda.