Ônibus com criminosos no controle cruzou com viatura da Polícia Militar

Ainda pela filmagem é possível ver o momento que o criminoso, que está ao lado do condutor, se abaixa ao ver o que aparenta ser uma viatura da PM, que passava ao lado do ônibus. O percurso da Rodoviária do Rio até a Favela Kelson's dura quase 14 km. Durante todo o sequestro, que durou quase 20 minutos, nenhum dos assaltantes cobria o rosto. Segundo testemunhas, eles roubaram celular, aliança, relógio e dinheiro.

Após o roubo, eles desceram na favela Kelson's e liberaram o motorista a seguir viagem, que levou todos os passageiros até a 22ªDP (Penha) para registrar o caso. Segundo uma passageira entrevistada pelo MEIA HORA, na delegacia um dos celulares roubados foi rastreado e a localização indicou o Complexo da Maré, na Zona Norte, uma das bases do Comando Vermelho.

O caso foi encaminhado para a 17ªDP (São Cristóvão), que prossegue com as investigações para identificar e localizar os suspeitos.

A Polícia Civil também investiga um outro sequestro semelhante que aconteceu no dia 22 de dezembro, na mesma região e da mesma forma. No entanto, desta vez, o ônibus sequestrado vinha de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro.