Mais uma vez os moradores do Trio de Ouro, em São João de Meriti, vêm pedir socorro. Estamos há mais de um mês com a Rua Assunção completamente fechada por barricadas. Vans escolares, carros ou até mesmo o SAMU não conseguem chegar aqui. Não tem mais como a Comlurb recolher o lixo também. A prefeitura e as outras autoridades nos abandonaram de vez com os bandidos.