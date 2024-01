Frequento o Parque Recanto do Trovador, em Vila Isabel, e escrevo para manifestar a insatisfação de todos com a administração do espaço, haja vista a total falta de manutenção do lago, que está sempre em péssimas condições. Se não bastasse, constata-se fiação exposta, colocando em risco a segurança de crianças e animais, mobiliários quebrados e partes do gradil que cerca o parque sem as barras de ferro.