Alguém tem que tomar providências contra as motocicletas extremamente barulhentas que trafegam na Estrada da Cachamorra, Rua Olinda Ellis e adjacências, no bairro de Campo Grande. Os veículos passam toda hora, mas principalmente à noite, perturbando o sossego dos moradores. Ninguém aguenta mais lidar com esse estresse recorrente. É difícil conseguir dormir.