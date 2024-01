'É um mês desafiador'

A médica Aline Siciliano busca manter bons hábitos alimentares e faz musculação regularmente. No entanto, tem dificuldade em não exagerar com tantos pratos gostosos nas festas de fim de ano. "São comemorações do trabalho, encontros com amigos, ceias de Natal e Ano-Novo. É um mês muito desafiador para qualquer dieta! Sinto-me péssima, parece que 'trabalho' o ano todo para me 'perder' no final", diz ela, que, após as festas, procura reduzir calorias e aumentar a atividade física, principalmente a aeróbica.

Já a professora Natália Félix não se sente culpada. "Eu me permito comer tudo aquilo que gosto, não coloco limites nas festas de fim de ano, não. Após os momentos de festas, volto normalmente ao meu estilo de vida habitual de treino e alimentações leves", conta.