Xô, quilinhos a mais!

Rabanada, pernil, salpicão, bacalhau, tender e pavê são apenas alguns dos pratos que estão presentes nas mesas das festas de fim de ano. É impossível resistir a essas delícias, que, sem dúvida, deixam suas marcas na balança.

A nutróloga Dinah Ribeiro De Paula, do Grupo Primum de Educação Médica, explica que, embora seja esperado que as festas de fim de ano possam trazer alguns quilos extras, é possível reverter essa situação de maneira saudável. "Comer mais verduras e legumes, fracionar a dieta, fazer refeições pelo menos quatro vezes ao dia, para não passar muito tempo em jejum prolongado. Manter uma dieta rica em nutrientes, fibras e proteínas proporciona mais saciedade e, em pouco tempo, será possível voltar ao peso adequado", orienta.

Segundo Dinah, restrição alimentar para perder peso não é uma boa estratégia. "É melhor voltar com serenidade para a dieta, fazendo-a corretamente e incluindo exercício físico, assim o peso voltará a baixar com segurança, preservando a saúde. No momento em que a pessoa tenta restringir, ela acaba comendo ainda mais para compensar a falta energética. É necessário cuidado com a restrição alimentar."