Estácio chega pra lutar pelo acesso

Quatro escolas da Série Ouro abriram a temporada de ensaios técnicos na Marquês de Sapucaí, na noite de sábado. A Estácio de Sá dominou esta primeira leva de apresentações com bom canto e chão da comunidade, alto rendimento do samba, um dos melhores da safra e com a comissão de frente de Ariadne Lax impressionado o público, além de boa apresentação do casal de mestre-sala e porta-bandeira Feliciano Júnior e Thais Romi. Em cerca de 50 minutos, o Berço do Samba deixou um bom recado de que quer brigar por acesso. As informações são do site Carnavalesco.

O enredo para o próximo carnaval da Estácio de Sá é "Chão de Devoção: Orgulho Ancestral" e está sendo desenvolvido pelo carnavalesco Marcus Paulo. A ideia é trazer para a Sapucaí o povo preto que disseminou sua cultura e transformou a diáspora africana em solo brasileiro. A arte, religião e dança estarão presentes, conferindo protagonismo ao povo preto e nomeando os heróis e heroínas. Em 2024, o Berço do Samba será a quinta escola a se apresentar na sexta-feira de carnaval.

"Muito bom, é um ensaio, e é para isso que ele serve, pra gente corrigir falhas, aprimorar alguma coisa. Para mim, tecnicamente foi perfeito. No barracão está tudo dentro do nosso planejamento", explicou Edvaldo Fonseca, diretor de carnaval.