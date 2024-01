Casal e bateria se destacam no Império da Tijuca

O Império da Tijuca foi a terceira escola a pisar na Sapucaí para o ensaio técnico. A escola do Morro da Formiga realizou um ensaio marcado pela precisão e desempenho da bateria comandada por mestre Jordan e por uma excelente apresentação do casal de mestre-sala e porta-bandeira formado por Renan e Lais Lúcia. Mas a agremiação apresentou falhas em harmonia, com apenas os refrãos sendo cantados de forma mais forte pelos componentes. Até por não ter vindo grande em relação ao número de desfilantes, o Império encerrou seu ensaio em 45 minutos, segurando o ritmo nos minutos finais.

A verde e branco será a segunda a desfilar na sexta de Carnaval, dia 9 de fevereiro, com o enredo "Sou Lia de Itamaracá, cirandando a vida na beira do mar". "A gente veio trabalhar muito o andamento, pelo fato da gente estar sem a quadra. Viemos trabalhar entrada de recuo, módulo. E fiquei satisfeito", explicou Luan Teles, diretor de carnaval.