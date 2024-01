MPRJ denuncia quadrilha

O Ministério Público do Rio (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (GAECO), denunciou seis pessoas pelos crimes de associação criminosa e estelionato. O grupo criminoso realizava compras digitando números de cartões de crédito em máquinas de pagamentos com cartões, por meio do serviço 'venda digitada', que é uma modalidade de transação financeira em que os dados são inseridos manualmente, sem que seja necessária a utilização física do cartão. Os denunciados cometeram 12 crimes de estelionato, totalizando um prejuízo de pelo menos R$ 389.707,25 mil às administradoras dos cartões.