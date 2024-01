Humberto Gessinger vira cantor de casamento para celebrar festa da filha

Humberto Gessinger surpreendeu os presentes no casamento de sua filha, Clara Gessinger, no último sábado, 6. Durante a festa em Porto Alegre, enquanto uma banda tocava covers de Beatles no acordeon, ninguém menos que o vocalista do Engenheiros do Hawaii subiu ao palco para dar uma canja. O músico cantou hits eternos do repertório da banda, como, para uma plateia animada.

Diego Dias, que foi contratado para tocar no evento, revela a surpresa: "Fui contratado para tocar Beatles no acordeon num casamento. Aí o pai da noiva resolve subir ao palco e dar uma canja. Eis o pai da noiva...", escreveu em seu perfil no X.

Clara é conhecida entre os fãs da banda porto-alegrense. Ela foi homenageada pelo pai quando nasceu, com a canção Parabólica, presente no álbum Gessinger, Licks & Maltz. Clara também canta no Acústico MTV Engenheiros do Hawaii, de 2004, na música Pose.

A faixa Fevereiro 13, do mais recente álbum de Humberto Gessinger, Quatro Cantos de Um Mundo Redondo, também foi dedicada à filha. O álbum foi lançado em setembro de 2023.

Hoje ela vive em Estocolmo, na Suécia, onde conheceu o marido.