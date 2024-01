Prefeito de Macaé sanciona projeto "NutriAfro" valorizando a cultura e a história afro-indígena nas escolas

Macaé - O Prefeito de Macaé, Welberth Rezende, sancionou o projeto "NutriAfro", que estabelece a inclusão mensal de gêneros alimentícios referentes às culturas dos povos africanos e indígenas no cardápio da alimentação das escolas municipais. A Lei nº 5.155/2023 busca promover políticas afirmativas de relações étnico-raciais no ambiente escolar.



De acordo com a legislação, a Coordenadoria de Nutrição da Secretaria Municipal de Educação será responsável pela elaboração e acompanhamento dos cardápios relacionados ao projeto. Cada escola municipal deverá incluir a temática das culinárias africana e indígena em seu Projeto Político Pedagógico, promovendo ações para construir uma escola antirracista. A regulamentação da Lei fica a cargo das Secretarias de Educação e de Políticas de Igualdade Racial do Município.



O cardápio diversificado inclui pratos como moela com batata, galinha com angu, taioba ou almeirão, feijoada, canjiquinha, quibebe de abóbora, moqueca de peixe, pirão, pamonha, papa, pão de milho, angu, mingau de tapioca, paçoca de amendoim, e diversas frutas como melancia, bananas, coco, cupuaçu, açaí, guaraná, pitanga e maracujá. Essa iniciativa tem como objetivo não apenas oferecer opções alimentares diversas, mas também enriquecer a compreensão cultural e histórica dos alunos.



O projeto "NutriAfro" foi implementado no ano letivo de 2023 como parte das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008, que determinam o estudo obrigatório da História Afro-Brasileira e Indígena nas escolas. A iniciativa é desenvolvida em parceria com nutricionistas da empresa fornecedora de merenda escolar, distribuindo o cardápio previamente nas escolas para auxiliar os professores em aulas que abordam temas relacionados às culturas africanas e indígenas.



A Secretária de Educação, Leandra Lopes, destaca que o projeto é uma estratégia para promover a igualdade racial e valorizar a diversidade étnico-racial. A Secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Zoraia Braz, ressalta a relevância da ação para valorizar a história e a cultura afrodescendente.



Além do projeto "NutriAfro", a rede municipal de ensino de Macaé também conta com caderno de orientação da educação antirracista, rodas de conversas e encontros de formação dedicados aos temas das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008.