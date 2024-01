Tijuca está pronta

A Unidos da Tijuca apostou no experiente carnavalesco Alexandre Louzada buscando reencontrar o caminho das conquistas e voltar ao Desfile das Campeãs, fato que não acontece desde 2016, quando inclusive conseguiu um vice-campeonato. Escola de um presidente português, a Tijuca vai apresentar em 2024 o enredo O Conto de Fados, com a proposta de fazer uma viagem a Portugal mostrando diversos aspectos da história do país, como fábulas, mistérios e lendas populares.

Louzada falou sobre a ideia de apresentar uma narrativa fantástica apoiada na mais tradicional música portuguesa, o fado. O artista também revelou as características que pretende trazer para a escola do Borel.

"Todo carnavalesco é um contador de histórias. O fato é que a história tradicional de Portugal nasce com essa narrativa dramática, principalmente no início dos pescadores, nas aventuras quando iam tão longe, e essa música, o fado, nasceu em becos, nas beiras de cais, como o nosso samba também. É um compilado de lendas."

Depois de dois anos na Beija-Flor produzindo enredos com uma pegada mais política, Louzada vai reencontrar na Tijuca a temática mais lúdica, ainda que ajudando a contar a história de uma outra cultura.