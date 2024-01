Turista mineiro se afogou

O turista mineiro Igor Martinelli Vidal de Abreu, de 21 anos, morreu no último domingo, após se afogar na Praia de Grumari, Zona Oeste da cidade. Ele estava no Rio em uma excursão e voltaria para Juiz de Fora, interior de Minas Gerais (MG), no mesmo dia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do 2º Grupamento Marítimo foram acionados às 7h33 para a ocorrência de salvamento. Segundo a corporação, o rapaz foi retirado do mar por um surfista e encaminhado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio. No entanto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Igor já chegou morto à unidade.

Uma amiga do jovem, que preferiu não se identificar, contou que, quando recebeu a notícia, ficou sem acreditar. "A gente trabalha na mesma empresa, ele tinha um coração enorme, energia boa, um menino prestativo que ajudava todo mundo. Foi uma perda trágica", disse a amiga.