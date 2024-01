Seguem buscas por Edson Davi

As buscas pelo menino Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos, que desapareceu na Praia da Barra da Tijuca, Zona Oeste, seguem sendo realizadas. A criança foi vista pela última vez na quinta-feira, quando brincava na areia, próxima à barraca dos pais. A principal linha de investigação é que ela foi vítima de afogamento.

Ainda ontem, o pai do menino esteve na praia, altura do Posto 8, após o corpo de um adolescente ser encontrado no local. Na barraca da família, uma faixa segue estendida pedindo respostas pelo paradeiro da criança.

No dia do desaparecimento, o menino pediu uma prancha de bodyboard emprestada para um barraqueiro, mas o homem negou por conta das condições do mar, que estava revolto e com ondas grandes. Depois, ele seguiu em direção à barraca do pai. Pouco antes, ele brincava com duas crianças e um estrangeiro e se acreditava que ele pudesse ter sido sequestrado pelo turista.