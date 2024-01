Rio teve um total de 2.064 resgates na última semana

Somente nos oito primeiros dias de 2024, o Corpo de Bombeiros já realizou 2.064 resgates nas praias de todo o estado, um número quatro vezes maior do que o realizado no mesmo período de 2023, quando houve 491 salvamentos.

Com uma média de 258 resgates por dia na primeira semana do ano, os bombeiros advertem aos banhistas para que respeitem as sinalizações das bandeiras, que indicam as condições do mar e os locais de maior ou menor risco. Casos recentes como o desaparecimento do menino Édson Davi, de 6 anos, e a morte do jovem de 16 anos, ambos na Praia da Barra, reforçam o alerta.

Em caso de bandeiras vermelhas, significa que o local tem alto risco de afogamentos e incidentes devido a ondas, correntes e outros fatores de perigo. Já as amarelas indicam um risco médio, enquanto a verde mostra que o local está seguro para entrar no mar.