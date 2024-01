santo do dia

São Gonçalo do Amarante

É um santo popular na tradição católica, reverenciado especialmente em Portugal e no Brasil. Nascido em 1187, em Tagilde, perto de Braga, Portugal, ele é celebrado por sua vida de devoção, caridade e milagres. A tradição conta que, durante sua vida eremítica, Gonçalo foi frequentemente tentado por demônios, mas resistiu a todas as provações com fervor e devoção. Além disso, relatos de sua vida destacam seu compromisso com a caridade. Ele era conhecido por sua generosidade para com os pobres, distribuindo seus próprios bens para ajudar aqueles que estavam em necessidade.