Portela prepara festão

Maior campeã do carnaval do Rio de Janeiro, a Portela celebra 100 anos de história, conquistas e, claro, muito samba. Dezenas de compositores ilustres como Paulinho da Viola, Candeia, Zé Keti, Clara Nunes, Monarco e vários outros eternizaram canções que até hoje marcam a vida de milhões de brasileiros. Uma delas é Teresa Cristina, cantora e compositora portelense que se junta à Velha Guarda da escola e convidados para um show inesquecível dia 16 de janeiro de 2024 no Vivo Rio. Ingresso no site Sympla. Fernanda Abreu, Moacyr Luz, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Mauro Diniz, Wanderley Monteiro, Orlando Morais e Simone completam a homenagem à escola.

"A Portela é imensa e merece ser celebrada sempre, sobretudo em um momento tão especial. São 100 anos de muita história e todo portelense que quer ajudar a escola a ganhar mais um título deve comparecer dia 16. Reunimos a Velha Guarda e diversos convidados muito especiais para fazermos uma homenagem à altura que a Portela merece", comentou Teresa Cristina.