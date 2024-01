Viradouro faz baile sábado

A Banda do Cordão da Bola Preta, com repertório recheado de famosas marchinhas, será uma das atrações do Baile do Pierrot Apaixonado, que acontece no sábado, a partir das 19h, na quadra da Viradouro, no Barreto, em Niterói. A entrada custa R$ 20. O acesso de menores é permitido para crianças a partir de 6 anos, acompanhadas por responsáveis.

Esta terceira edição do evento terá ainda como atrações para animar os foliões, show da bateria e dos segmentos da escola, Bráulio DJ, Baile do Danny e a Banda Bicho Solto.

Erika Januza, rainha de bateria, é presença garantida. "Adoro o baile da Viradouro por várias razões. A oportunidade de me fantasiar e ver a criatividade de todos".

Mocidade terá novo ensaio

Em plenária realizada ontem, na Cidade do Samba, ficou decidido que, devido aos problemas enfrentados com o carro de som, a Mocidade Independente de Padre Miguel terá o direito de realizar um novo ensaio na Avenida, no dia 21 de janeiro, às 18h30.