A Estrada do Lameirão, em Santíssimo, no sentido da Avenida Brasil, está com uma iluminação precária. Pagamos impostos para que esse tipo de manutenção ocorra, mas não estamos vendo isso. A rua é completamente escura, e passar lá quando está vazia virou um filme de terror. Colocar lâmpadas parece algo simples, mas, pelo jeito, para a prefeitura não deve ser.