Confio em vocês como a voz do povo e venho, mais uma vez, pedir ajuda. Vejam a situação dessa árvore, que definitivamente vai cair em breve, podendo se tornar uma tragédia anunciada. Ela fica na Rua Lins de Vasconcelos, na altura do número 151. Já existem protocolos para a poda ou retirada dela, mas nenhum órgão aparece no local. O muro está comprometido e toda a vizinhança fica aflita sempre que temos uma chuva forte com ventania.