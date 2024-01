A prefeitura do Rio de Janeiro simplesmente não disponibiliza manutenção para as ruas do subúrbio. Em Oswaldo Cruz e outros bairros vizinhos da Zona Norte, as ruas estão cheias de mato. Certa vez, reclamei na Central 1746 de Atendimento ao Cidadão e me disseram que a responsabilidade é do morador. Isso nunca sequer foi estabelecido. Que coisa mais estranha!