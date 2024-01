Polícia fez operações na região da Piedade e outros bairros

A Polícia Militar esteve ontem nos Morros do 18, Caixa D'Água, Morro do Urubu, Saçu e Fubá, na Zona Norte do Rio. O objetivo era encontrar os criminosos envolvidos em extorsões a empresas que realizam obras naquela região.

Ainda na Zona Norte, agentes do 41º BPM (Irajá) atuaram no Complexo da Pedreira. Um fuzil e máquinas caça-níqueis foram apreendidas durante a ação. Os morros do São João, da Matriz e do Quieto, nos bairros do Engenho Novo, Sampaio e Vila Isabel, respectivamente, também foram alvos de outras ações da PM. Grande quantidade de drogas, um rádio transmissor e dois carregadores foram apreendidos. Na ação, o gerente do tráfico de drogas do Morro São João acabou preso.

Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, policiais do 7º BPM realizam uma operação na comunidade do Brejal, no bairro Guaxindiba. Não foram divulgadas informações, pela corporação, sobre prisões e apreensões realizadas.