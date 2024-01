Fugiu da prisão usando 'teresa'

Jean Carlos Nascimento dos Santos fugiu do Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, há um ano. O criminoso é considerado um detento de altíssima periculosidade.

Ele estava preso desde 2017, quando foi detido por policiais do 3º BPM (Méier) durante uma operação no Morro do Dezoito, onde atua como chefe do tráfico. Jean foi indiciado pelo homicídio de Roberto Viegas Rodrigues, que era seu advogado, e por ocultação de cadáver. Na época, ele já acumulava mais de 20 mandados de prisão por diversos crimes.

Jean e outros dois comparsas estavam presos na Penitenciária Lemos Brito, também conhecida como Bangu VI, na Zona Oeste, que abriga detentos da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA) e conseguiram fugir descendo com a ajuda de uma corda feita com lençóis (Teresa) jogada ao lado da base do Serviço de Operações Especiais, nos fundos do complexo de presídios.