Arranco: loucura na Avenida

Olhando novamente para a história do seu bairro, o Arranco do Engenho de Dentro traz para a Sapucaí, na Série Ouro, o enredo "Nise - a reimaginação da loucura" de Nícolas Gonçalves. O artista assina seu primeiro carnaval contando a luta, o legado, e as inspirações deixadas por Nise da Silveira não só para a medicina, mas para o espaço que hoje leva seu nome e o próprio bairro do Engenho de Dentro. O enredo é feito como um conto ficcional em que a médica retorna a localidade para uma análise das memórias do passado e dos feitos da atualidade.

"Quando eu chego na minha pesquisa e eu descubro o instituto a duas quadras de lá eu falo: 'olha eu acho que está tudo calhando para esse tema e não vai ter como ser outro'. Eu ia desviando de enredos, e falei: 'gente é esse'", disse.

Junto com o enredista Clayton Almeida, o carnavalesco se debruçou em livros, documentos, produções audiovisuais e catálogos de exposições dos pacientes de Nise. Porém foi com as visitas ao Instituto Nise da Silveira que o enredo tomou a forma. Através do contato com os usuários e pacientes, com as instalações do lugar, com os projetos que são oferecidos no local, e com o bloco Loucura Suburbana que a mente do artista foi concebendo a história e o visual do Arranco, em especial através das artes do Espaço Travessia, de onde tirou a inspiração para o abre-alas.

"Virou um grande parque cultural ali, então parte muito da criação dali, não tem jeito. Esses dois meses que eu passei indo lá toda semana foi incrível. A pena é que eu infelizmente também tenho outros trabalhos, mas a minha ideia, se eu pudesse, era fazer uma residência lá junto com os artistas do Espaço Travessia".