A comunidade de Itaúna está indignada com o descaso sofrido. Os moradores da Rua Jaime Muniz não suportam mais tanto mau cheiro do esgoto aberto nas calçadas de suas casas. Pedimos providências com urgência. As crianças não podem jogar bola e muito menos andar de bicicleta, porque estamos no meio de água suja de esgoto. O ano virou, as festas passaram e nada mudou.