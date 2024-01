Moro em Campos dos Goytacazes e adoro a minha cidade, mas infelizmente vejo que estamos entregues às baratas. As ruas estão com mais de meio metro de mato tomando conta, com lixo espalhado por todo lugar. A rodoviária está caindo aos pedaços e se tornando até perigosa. Recebi visitas no Natal e fiquei extremamente constrangida pelas impressões que tiveram da cidade.