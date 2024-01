Sou morador do bairro Jardim Iguaçu, no município de Nova Iguaçu. Aqui e em outros bairros, a prefeitura não está prestando o serviço de reposição de lâmpadas queimadas dos postes de ruas e praças. Já foram feitos inúmeros pedidos, porém a Prefeitura alega que não pode nos atender devido à não renovação do contrato de prestação dos serviços por parte da empresa anteriormente contratada.