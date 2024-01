SANTO DO DIA

Santo Hilário de Poitiers: É um dos santos padres da Igreja de Cristo. Nasceu no ano de 315, em Poitiers, na França. Buscava a felicidade; mas a sua família, pagã, vivia segundo a filosofia hedonista, ligada ao povo grego-romano; ou seja, felicidade como sinônimo de prazeres, com puro bem-estar. Então, aquele jovem dado aos estudos, se perguntava quanto ao fim último do ser humano; não podia acabar tudo ali com a morte; foi perseguindo a verdade. Pelos seus escritos, que chegam até o tempo de hoje, percebe-se este amor por Jesus Cristo. Não só numa busca pessoal, mas de promover a salvação dos outros.