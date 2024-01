Preciso usar os BRTs de Deodoro com frequência, mas ando tendo muitos problemas com o uso do elevador. Já sou um senhor de idade, tenho problemas no joelho e sobrepeso. Ainda assim, os funcionários não me deixam usar o elevador, exigindo laudos e outros documentos. Não sou a única pessoa a passar por isso. É uma enorme falta de respeito, além de vergonhoso.