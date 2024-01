Os Correios estão colocando todos os pedestres, mas principalmente deficientes físicos, idosos, gestantes e crianças em risco. Aqui na altura do número 38, na Rua Saldanha Marinho, no Centro de Niterói, eles sempre estacionam seus carros nas calçadas, não se importando com o horário. As pessoas são obrigadas a andar pelo meio da rua, numa das saídas mais movimentadas da cidade. Chega a ser uma falta de respeito.