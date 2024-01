Mãe pede liberação de imagens

A mãe de Edson Davi, Marize Araújo, pediu ajuda para as autoridades com a liberação imediata das imagens das câmeras de segurança do local. "Tenha misericórdia seu prefeito e autoridades. Vou pedir humildemente: liberem essas imagens. Por favor, para a gente ter uma atenção maior, não desfazendo do trabalho da DDPA, mas nada como a família e a sociedade para ver minuciosamente cada detalhe. E, assim, a gente possa encontrar pelo menos uma minúscula coisa que possa levar a encontrar meu filho", pediu a mãe da criança desaparecida.

"Não acredito que meu filho morreu. Ele pode estar vivo. Tem testemunha de que meu filho não entrou na água, mas que ficou à beira d'água, é diferente", completou Marize.