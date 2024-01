Sem Avenida Brasil e Metrô

Principal via expressa da cidade, a Avenida Brasil ficou alagada nos dois sentidos, na altura de Irajá, e precisou ser interditada. Por meio das redes sociais, o prefeito Eduardo Paes alertou a população. "Não usem a Avenida Brasil. Via interditada! Evitem deslocamentos! Excesso de pessoas na rua atrapalha a ação dos agentes públicos! O pessoal que tá na região da Pavuna, Irajá, Zona Norte e Bacia do Rio Acari, é evitar ao máximo qualquer tipo de deslocamento agora pela manhã. Tem muito trabalho a ser feito ali, a chuva concentrou muito nessa região. Faço um apelo para que a população evite grande deslocamentos pela cidade, especialmente nessa área", disse.

Na mesma região, em Acari, por causa do transbordamento do Rio Acari, o entorno das estações da Linha 2 do Metrô foram afetadas. O grande volume de água provocou o fechamento das estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari Fazenda Botafogo e Coelho Neto. A força da água derrubou um muro e arrastou um carro para os trilhos da via.