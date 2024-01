A Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, em Nova Iguaçu, voltou a operar com 100% da capacidade ontem. Por conta das alterações na água causadas pelas chuvas recentes, até então, a estação operava de forma reduzida. A estação é responsável por 80% do abastecimento de água potável da região metropolitana do Rio de Janeiro. A alteração na operação da ETA fez com que diversos bairros da região e das zonas Norte e Oeste fossem afetados.