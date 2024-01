Vai falar com o presidente

O governador Cláudio Castro também disse que vai ligar para conversar com o presidente Lula. O chefe do executivo fluminense pretende pedir prioridade nas obras do Rio Botas, que está no PAC e atende cinco municípios do estado.

"São R$ 730 milhões e essa obra tem que ser prioridade", afirmou Castro.

O governador também vai notificar o Governo Federal e a ANTT sobre a BR- 040, que sofreu com alagamentos no fim de semana. "Situação da nova subida da serra e BR-040 tem que ser resolvida. Impossível ter bolsão por tanto tempo em frente a um hospital importante como o Adão Pereira Nunes", completou o governador.