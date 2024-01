Gostaria de relatar os constantes "gatos" de energia que ocorrem na Rua José da Silva Braga, localizada no bairro de Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Frequentemente, os transformadores da rua dão pane e todos acabam sendo prejudicados pelo excesso de uso. Não podemos continuar lidando com esses problemas no verão. Peço que intercedam por nós.