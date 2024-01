As calçadas da Estrada do Vigário Geral, em frente ao número 1.270, estão em péssimo estado. Diversas crianças e até idosos já caíram e por pouco não tiveram ferimentos graves. De qualquer forma, além de perigoso, é um descaso com a população. Peço que o órgão responsável vá até o local pessoalmente para constatar o óbvio. Não é a primeira vez que escrevo sobre isso.