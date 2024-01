SANTO DO DIA

SANTO ANTÃO: É venerado como um dos primeiros eremitas cristãos e uma figura central na tradição monástica. Nascido no Egito por volta de 251 d.C., Santo Antão viveu em uma época marcada por intensas perseguições aos cristãos e buscou uma vida de profunda espiritualidade e retiro do mundo. Aos 20 anos, após ouvir as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus (19:21), Santo Antão distribuiu seus bens aos necessitados e retirou-se para o deserto. Lá, começou sua vida eremítica, buscando a Deus por meio da oração e do jejum.