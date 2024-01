Em nome dos moradores do bairro Manoel Reis, em Nilópolis, venho pedir que os vereadores intercedam com a diretoria da Linave Transportes para que seja feita uma extensão da linha 516 (Km 2,5 da BR 116 x Nilópolis) até o nosso bairro, passando a ter o ponto final na entrada do Parque Natural do Gericinó. Essa mudança com certeza agradaria aos usuários da linha.