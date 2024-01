Homem sequestrado em Brás de Pina é encontrado morto

Rio - Wagner Santana Vieira, de 36 anos, foi encontrado morto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O corpo foi localizado por policiais militares no dia 10, à beira de um rio na comunidade Cantinho da Ponte, no bairro Cidade dos Meninos, mas só teve a identidade confirmada nesta terça (16) após exames no Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), Wagner foi sequestrado no dia 8 de janeiro quando foi a Brás de Pina visitar familiares e desde então não foi mais visto.

A Polícia Civil investiga ainda mais dois desaparecimentos nas proximidades da comunidade do Quitungo, em Brás de Pina: o entregador Wagner Motta Neves, de 33 anos, ocorrido em 4 de janeiro, e de um adolescente de 16 anos, no domingo passado (14), que foi levado por criminosos armados em motocicletas.

A principal linha de investigação é de que as vítimas tenham sido confundidas com traficantes de uma facção rival e sequestradas.