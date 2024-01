Show de estrelas da centenária Portela

A Portela voltou a comemorar, na noite da última terça-feira, seu aniversário de 100 anos. Mostrando a sua potência e com um show repleto de estrelas no palco, o evento 'O Céu de Madureira é Mais Bonito' transbordou emoção e fez todos os presentes no Vivo Rio aplaudirem a escola em pé. O evento, encabeçado pela cantora Teresa Cristina, reuniu artistas e portelenses ilustres, como Orlando Morais e suas filhas Aná e Anttónia, as cantoras Simone e Fernanda Abreu, Marquinhos Oswaldo Cruz, Moacyr Luz, Wanderley Monteiro, Mauro Diniz, além da Velha Guarda da Portela e o elenco show da agremiação. Toda a diretoria esteve presente no evento e não poupou palavras para descrever a emoção de compor a Portela no seu centenário e realizar um evento inédito e tão simbólico.

Produção portelense

Teresa Cristina, sambista e portelense que capitaneou e produziu todo o show, não conteve a emoção e a satisfação ao contar como foi o processo de concepção do evento. Ela, que pensou em desistir, diz ter visto na essência da Portela que o importante está dentro da agremiação.

"Eu tive essa ideia de tentar fazer. Comecei a convidar pessoas que a princípio eu não imaginaria que pudesse aceitar, mas as pessoas foram aceitando. A primeira vez que eu produzo um show é para minha escola. Eu estou feliz pra caramba, ainda não caiu a ficha de que a gente conseguiu fazer isso. A gente conseguiu cantar o que a Portela tem de bonito. Ainda tinha mais samba para cantar" explicou a cantora.