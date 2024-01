O povo do Rio de Janeiro está exausto de ter que lidar com as consequências das fortes chuvas de verão. Todos sabem que as chuvas são esperadas, mas o Estado não se importa em fazer as ações de prevenção. Aqui na Avenida Dois, no bairro de Ipiranga, em Magé, o problema consegue ser ainda mais antigo. Não pode cair uma gota d'água que tudo enche e as casas acabam alagadas. Não adianta reclamar com a prefeitura, porque eles só aparecem nas eleições mesmo. Pedimos socorro!