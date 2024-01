Aqui na Praça do Sabará, em Jardim Primavera, agora a moda é uns garotos ficarem fumando maconha. Eles não têm noção ou se importam com os idosos que caminham por ali, além das crianças que brincam no parquinho. Os garotos ficam sempre na mesa ou no canto perto da lixeira. É uma falta de respeito com as outras pessoas do espaço que é público, porém compartilhado.