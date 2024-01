"Projeto Botinho" inicia atividades em Macaé com 100 vagas para crianças e adolescentes

Macaé - A edição 2024 do "Projeto Botinho" teve início em todo o Estado do Rio de Janeiro, com a participação do Corpo de Bombeiros Militar (CBMERJ) em parceria com o Sesc RJ. O projeto, destinado a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, reserva 100 vagas para Macaé, com as atividades ocorrendo na Avenida Atlântica, em frente ao Posto 2, na Praia de Cavaleiros.



Divididos em três turmas - Golfinho (7 a 10 anos), Moby Dick (11 a 14 anos) e Tubarão (15 a 17 anos) - os participantes têm a oportunidade de aprender sobre prevenção de acidentes marítimos, realizando atividades lúdicas e orientadas. Ao final das duas semanas, recebem certificados e realizam demonstrações do que aprenderam durante o curso.

"Projeto Botinho" existe desde 1963, sendo uma iniciativa pioneira na promoção da cultura de prevenção a acidentes marítimos Foto: Rui Porto Filho

Carla Tomaz, mãe de Gabriel, de sete anos, destaca o respeito ao mar, a socialização com outras crianças e a compreensão da hierarquia militar como principais aprendizados. João Ferreira, de 13 anos, veterano no projeto, ressalta a superação do medo do mar e a paixão pela participação.



